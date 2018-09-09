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Україна виграла другий матч Ліги Націй

9 вересня, 2018 - 18:52
Фото Reuters

В другому матчі Ліги націй УЄФА збірна України у Львові завдала поразки команді Словаччини з рахунком 1:0.

Вирішальний м'яч на 80-й хвилині забив Андрій Ярмоленко, який реалізував пенальті за фол у штрафному майданчику словаків проти Віктора Циганкова.

Збірна України після виїзного успіху в Чехії (2:1) здобула другу перемогу у групі 1 Ліги В.

Наступний матч у Лізі Націй УЄФА збірна України проведе 16 жовтня на стадіоні "Металіст" у Харкові, де прийматиме команду Чехії. Зі Словаччиною "синьо-жовті" вдруге зіграють 16 листопада у Трнаві.

Джерело: День

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