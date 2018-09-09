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В Одесі відкрили оновлений Грецький парк

9 вересня, 2018 - 16:25
Фото rubryka.com

На початку вересня на честь 224-го дня народження Одеси на схилах Приморського бульвару після масштабної реконструкції відкрилася арт-зона Грецького парку.

Арт-зона або музей під відкритим небом – таку назву їй дали архітектори. Довгі алеї з різноманітними рослинами та зони відпочинку, передає Рубрика.

У центрі – унікальний фонтан одеського скульптора Михайла Реви, який символізує створення світу. Скульптура фонтану складається з 150 окремих частин, які були зібрані вручну.

Спускаючись з основних масивних сходів, гості парку побачать копії давньогрецьких статуй.

Реконструкція Грецького парку почалася у 2017 році. Раніше на цьому місці знаходився Місячний парк, який з роками прийшов в занепад.

Грецький парк поділений на умовні три частини: арт-зону під відкритим небом, дитячу розважальну і прогулянкову.

Загальна площа парку – 33 908,1 кв. м. Загальна площа озеленення – 22 925,7 кв.м.

Кожна частина парку буде обладнана прогулянковими терасами, алеями і парковою меблями. Крім того, на території встановлено сучасне освітлення і проведені необхідні комунікації (система дренажу, каналізація, система поливу зелених насаджень і т.д.).

Доступ у парк буде забезпечений за допомогою масивних сходів з верхньої тераси Приморського бульвару, сучасного панорамного ліфта, наскрізного тунелю під Потьомкінськими сходами, що з’єднує Грецький і Стамбульський парки.

Також на території передбачені варіанти пересування для людей з інвалідністю.

Джерело: День

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