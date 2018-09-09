В Україну на святкування Рош Гашана прибули майже 28 тисяч прочан

В Україну на святкування єврейського Нового року прибули майже 28 тисяч прочан.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ на офіційному сайті.

"Співробітники Держприкордонслужби в пунктах пропуску на державному кордоні вже оформили майже 28 тисяч прочан", - зазначається у повідомленні.

Найбільше організованих груп хасидів, а саме понад 10 тисяч осіб, приїхали 6 вересня. Їх оформлення прикордонники здійснювали в основному в аеропортах "Бориспіль", "Жуляни", "Львів" та "Одеса", а також в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.

Минулого року в пунктах пропуску оформили понад 20 тисяч паломників, які прибували організованими групами, додали прикордонники.

Цьогорічне свято припало на період з 9 по 11 вересня.