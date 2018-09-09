В Україну на святкування Рош Гашана прибули майже 28 тисяч прочан

9 вересня, 2018 - 11:14
В Україну на святкування єврейського Нового року прибули майже 28 тисяч прочан.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ на офіційному сайті.
"Співробітники Держприкордонслужби в пунктах пропуску на державному кордоні вже оформили майже 28 тисяч прочан", - зазначається у повідомленні.
Найбільше організованих груп хасидів, а саме понад 10 тисяч осіб, приїхали 6 вересня. Їх оформлення прикордонники здійснювали в основному в аеропортах "Бориспіль", "Жуляни", "Львів" та "Одеса", а також в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.
Минулого року в пунктах пропуску оформили понад 20 тисяч паломників, які прибували організованими групами, додали прикордонники.
Цьогорічне свято припало на період з 9 по 11 вересня.