За добу в районі проведення операції ОС окупанти 25 разів відкривали вогонь, одного військового поранено

За минулу добу окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

“Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

У штабі повідомили, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Також вчора, близько 18:00 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.