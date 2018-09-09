Збірна України здобула 7 медалей на чемпіонаті світу зі стрілецьких видів спорту

У Чанвоні (Республіка Корея) тривають чемпіонат і юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту.

Медальна скарбничка збірної України у неділю, 9 вересня, поповнилася трьома нагородами, повідомляє Укрінформ.

Галина Авраменко з Чернігова стала бронзовим призером у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з 10 метрів, у юніорів у цій вправі "срібло" і "бронзу" завоювали вінничани відповідно Данило Даниленко та Максим Бабушок, який в суперечці за 3-тє місце випередив свого співвітчизника Дениса Баблюка з Хмельницького.

У медальному заліку збірна України посідає 7-е місце, маючи в активі дві золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Лідирує збірна Китаю (9, 11, 4), другою йде команда Республіки Корея (9, 7, 7).

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня.