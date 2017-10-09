"Бухарестська дев'ятка" узгодила політику щодо РФ, - Ващиковський

Країни "Бухарестської дев'ятки" (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина Литва, Латвія, Естонія, Румунія та Болгарія) переконані, що політика по відношенню до Росії має вестися у двох напрямах: відлякування, а також підтримання співпраці.

Про це під час прес-конференції у Варшаві після зустрічі глав МЗС країн "Бухарестської дев'ятки" заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні вести політику щодо Росії у двох напрямках: з одного боку здійснювати зусилля щодо зміцнення нашої обороноздатності, а з іншого - спрямовувати зусилля на збереження і розвиток діалогу з Росією", - заявив Ващиковський.

За його словами, міністри обговорили відносини з РФ у контексті нещодавно проведених навчань "Запад-2017", а також відносини НАТО-Росія. За його словами, глави дипломатії "дев'ятки" погодилися, що у відносинах з Росією потрібно й надалі дотримуватися рішень варшавського саміту НАТО.

Ващиковський зазначив, що, на думку міністрів, НАТО має бачити загрози з усіх напрямів: як зі сходу, так і з півдня.