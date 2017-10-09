ФРН закликає Трампа не розривати ядерну угоду з Іраном

Німеччина стурбована тим, що президент США Дональд Трамп на цьому тижні прийме рішення про те, що Іран не дотримується угоди про припинення своєї ядерної програми.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Reuters.

За словами Габріеля, Німеччина побоюється, що такий крок США погіршить ситуацію в галузі безпеки на Близькому Сході.

"Ми з великою стурбованістю дивимося на Сполучені Штати. Ми закликаємо Білий дім не ставити під сумнів таке важливе досягнення, яке покращило нашу безпеку", - сказав він.

"Ми також пропонуємо допомогти вплинути на поведінку Ірану в регіоні. Німеччина готова це зробити, але не ціною жертвування ядерною угодою", - додав міністр