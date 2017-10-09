Генерал-губернатором Канади стала жінка-астронавт

Новим генерал-губернатором Канади, який офіційно представлятиме інтереси королеви Великобританії і де-юре буде главою держави, стала 53-річна жінка-астронавт Жюлі Паєтт.

Урочиста церемонія її інавгурації відбулася 2 жовтня в залі засідань парламенту в Оттаві, передає Укрінформ.

Згідно з процедурою, генерал-губернатор Канади призначається главою Британського Королівства за порадою чинного прем'єр-міністра країни.

Відповідно до конституції, ця посада має дуже широкі повноваження.

Так, генерал-губернатор приймає присягу у прем'єр-міністра і членів його кабінету, має право розпускати парламент і оголошувати вибори, а також затверджує всі закони. У той же час на практиці він переважно виконує лише представницькі функції.

Як зазначається, Паєтт за освітою комп'ютерний інженер, проте у 1992 році була відібрана серед 5330 бажаючих і стала астронавтом

За свою космічну кар'єру вона брала участь в двох місіях на Міжнародній космічній станції і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади.

Фото: pm.gc.ca