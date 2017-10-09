Генпрокуратура назвала замовника вбивства Вороненкова

Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"За достеменно встановленою версією слідства керівництво ФСБ разом із керівниками злочинного світу Росії підготували дії щодо вбивства або усунення з їхньої точки зору надзвичайно цінного свідка з життя," - сказав Ю.Луценко.

За словами Генпрокурора, ФСБ хотіла не допустити свідчень екс-депутата Держдуми в українському і міжнародному судах у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

За його словами, прокуратура офіційно передає до суду матеріали провадження за фактом убивства Д.Вороненкова і замаху на вбивства його охоронця за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п.1 ч2 ст. 115 ККУ.

"Фактичним замовником вбивства за інформацією ГУР МОУ, підтвердженою слідством прокуратури, став підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін Володимир Анатолійович, громадянин РФ 1958 року народження, уродженець селища Терлянське Башкірської СРСР, раніше судимий за згвалтування групою осіб, квартирні крадіжки і хуліганство," - сказав Ю.Луценко.

Він додав, що замовник також мав особистий мотив для вбивства, так як 8 років тому був цивільним чоловіком дружини Вороненкова Максакової.

Ю.Луценко зазначив, що слідству вдалося встановити усіх фігурантів злочинного угрупування, яке скоїло вбивство екс-депутата Держдуми РФ.

Крім того, генпрокурор додав, що В.Тюрін погодився на фінансування та організацію вбивства в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угрупувань на території РФ та деяких країн СНД.