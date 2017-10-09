Глава Каталонії підтвердив готовність оголосити про незалежність найближчим часом

Глава Каталонії Карлес Пучдемон підтвердив готовність оголосити про незалежність від Іспанії найближчим часом.

"Дні йдуть, і якщо іспанська держава не буде реагувати в позитивному ключі, ми зробимо те, заради чого все і відбувалося", - сказав він в інтерв'ю місцевому телебаченню, пише DW.

При цьому Пучдемон підкреслив, що влада Каталонії сказала "так" всім представленим можливостям про посередництво з боку Іспанії.

1 жовтня в Каталонії пройшов референдум, на якому, за словами місцевої влади, каталонці проголосували за незалежність від Іспанії. У той же час, центральна влада країни заявляє, що референдум не відбувся.

У Єврокомісії заявили, що проведений у Каталонії референдум щодо незалежності був незаконним з точки зору Конституції Іспанії.

3 жовтня Пучдемон заявив, що про незалежність регіону від Іспанії буде оголошено протягом декількох днів.

При цьому, раніше очікувалось, що парламент Каталонії проголосить незалежність регіону 9 жовтня, незважаючи на заборону Конституційного суду Іспанії.