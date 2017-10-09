Google інвестував у стартап українця $20 млн

Cтартап GitLab, який заснував харків’янин Дмитро Запорожець, отримав $20 млн від венчурних інвесторів.

Провідним інвестором виступив GV, раніше відомий як Google Ventures, повідомляє Tech Crunch.

Також за підсумком угоди до ради директорів компанії приєднався один з творців WordPress Метт Мулленвег.

Розмір поточної інвестиції – такий же, як і в минулому році, проте за цей час оцінка компанії виросла вдвічі.

Отримані кошти підуть на подальший розвиток софтверних продуктів.

"Розробники обожнюють гібридне мультихмарнові рішення GitLab, у них приголомшливий трекшен в галузі", – зазначили в Google Ventures.

Наразі рішення від GitLab використовують близько 100 тис. організацій.