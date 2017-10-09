ГПУ розкрила подробиці вбивства Вороненкова

Генпрокурор Юрій Луценко та заступник столичного прокурора Павло Кононенко на прес-конференції у понеділок розкрили деталі підготовки вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дниса Вороненкова на замовлення російського "злодія в законі" Володимира Тюріна, повідомляє Укрінформ.

На думку слідчих, організаторами убивства були Володимир Тюрін, Юрій Василенко та Олександр Лось, безпосередніми виконавцями - Ярослав Левенець, Ярослав Тарасенко і кілер Павло Паршов, якого застрелив охоронець Вороненкова.

За версією слідства, Тюрін (який вісім років тому був цивільним чоловіком дружини Вороненкова Марії Максакової), використовуючи зв'язки в кримінальному світі України, залучив до виконання злочину свого давнього товариша по криміналу Василенка. Отримавши завдання, той прибуває до України, де залучає свого товариша Лося. Разом вони приїжджають до Києва і починають підшукувати виконавців з-посеред учасників АТО.

При цьому Лось, який раніше перебував під слідством у Дніпропетровській області і утримувався в СІЗО в одній камері з Левенцем, залучає його до цього злочину. У свою чергу Левенець приводить Паршова і Тарасенка.

За словами правоохоронців, вони мають докази того, що Василенко разом із Лосем винайняли 3 квартири у Києві, причому одну - в тому будинку на бульварі Тараса Шевченка, де проживав Вороненков.

Слідство також з`ясувало, що 4 березня до Василенка з Росії приїжджав громадянин РФ, який передав автомобіль "Деу Ланос" із дорученням на неіснуючу особу з неіснуючою адресою у Києві.

Уже 9 березня Левенець залишає у камері схову на автовокзалі зброю, яку пізніше вилучила поліція.

14 березня Василенко орендує авто "Тойота Ленд Крузер", щоб стежити за Вороненковим у дворі, де той проживав.

20 березня в Україну прибув громадянин РФ Дмитро Володимирович Тюрін, син "злодія в законі" Тюріна, який привіз частину грошей.

Того ж дня Левенець орендував квартиру на вулиці Трьохсвятительській. А 22 березня в невстановленої особи він придбав пістолет ТТ.

У день убивства, 23 березня, о 06:45 на центральному автовокзалі Києва Левенець зустрів Тарасенка - водія. Після цього він вирушив на вул. Трьохсвятительську. Левенець проводить кілера Паршова до піцерії, де їх чекає Тарасенко. Далі Левенець повертається на вулицю Трьохсвятительську та приблизно об 11:15 сідає в метро на станції "Хрещатик" і їде до поліції Солом'янського району, створюючи собі алібі.

У цей час Лось із авто стежить за Вороненковим, який виходить з будинку і сідає в машину. Лось по рації сповіщає Тарасенка та Паршова, які їдуть за Вороненковим.

Об 11:27 до готелю "Прем`єр-Палас" під'їжджає автомобіль, з якого виходить Паршов і наздоганяє Вороненкова. Кілер гукнув жертву, Вороненков обертається - і в цей час Паршов стріляє у нього та охоронця.

Поранений охоронець прицільно розстріляв кілера, у якого влучили 8 куль. Згодом обох "швидка" забрала до лікарні, де Паршов помер.

Після вбивства інші учасники злочинної групи зустрілися в ресторані біля Києво-Печерської лаври, після чого роз'їхалися. Тарасенко на "Ланосі" поїхав у Павлоград, де передав авто на розборку (під час обшуку в Павлораді було знайдено частини автомобіля).

За результатом слідства прокуратура повідомила про підозру в організації вбивства Вороненкова Володимиру Тюріну, Юрію Василенку та Олександрові Лосю.

Водночас про підозру у вбивстві повідомлено Ярославу Тарасенку і Ярославу Левенцю.

Прокуратура оголосила у міжнародний розшук Тюріна, Василенка і Левенця. Інші учасники злочину - Тарасенко і Лось - затримані і перебувають у СІЗО. Невдовзі прокуратура направить до Шевченківського райсуду столиці обвинувальні акти щодо них.

Водночас ті підозрювані, котрі перебувають на волі, оголошені в міжнародний розшук. ГПУ проситиме РФ екстрадувати Тюріна та Василенка, а у разі відмови - засудить заочно, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем'єр Палас" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство. Вороненков у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом Держдуми, Марією Максаковою переїхав в Україну, де дав свідчення у справі про державну зраду стосовно колишнього президента Віктора Януковича.

Вбивцею Вороненкова виявився уродженець Севастополя Павло Паршов, який пройшов підготовку в школі для диверсантів у РФ, а потім поступив на службу в Нацгвардію України. Він був поранений охоронцем Вороненкова і помер у лікарні.