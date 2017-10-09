Меркель заявила про підтримку єдності Іспанії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії на тлі загрози проголошення незалежності каталонськими сепаратистами.

Про це вона заявила в розмові з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, повідомив у понеділок речник німецького уряду Штеффен Зайберт, інформує The Local.

У телефонному дзвінку на вихідних Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії. Обидві сторони обмінялися думками про те, як в рамках конституції може бути посилений діалог всередині Іспанії, заявив Зайберт.

Минулого тижня Зайберт відмовився коментувати поліцейське насильство, в результаті якого сотні каталонців отримали поранення. Він також повідомив, що Меркель не намагається бути посередником між сторонами в іспанській суперечці.

Нагадаємо, що глава Каталонії підтвердив готовність оголосити про незалежність найближчим часом.