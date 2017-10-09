На Рівненщині – розбійний напад на родину фермера

На Рівненщині розбійники напали на родину фермера. Серед ночі чоловіки в балаклавах вдерлися у будинок, побили дружину та доньку господаря. Нападників прогнав фермер. Озброївшись травматичним пістолетом, чоловік намагався переслідувати зловмисників, та їм вдалося втекти.

Це сталося у селі Карпилівка, що неподалік Рівного, повідомили у відділі комунікації управління Національної поліції у Рівненській області. Шестеро чоловіків у балаклавах серед ночі пробралися на територію фермерського господарства. Спочатку вони напали на охоронця. Зв’язавши його у підсобному приміщенні, почали випитувати, хто перебуває вдома та де заховані гроші. Не отримавши відповіді, зловмисники пішли до будинку. В середину потрапили, розбивши вікно. Вони побили 56-річну дружину господаря та його 36-річну доньку, зятя ж зв’язали. Тим часом 59-річний фермер ночував на другому поверсі. Коли почув, що внизу коїться щось неладне, взяв травматичний пістолет і вистрибнув з вікна на вулицю. Чоловік сполохав нападників і ті кинулися втікати. Він намагався переслідувати зловмисників, вистрелив кілька разів у їх бік, але їм вдалося втекти. Як з’ясували поліцейські, за кілометр від будинку фермера нападники залишили автомобіль.

Тим часом власник господарства під час стрибка пошкодив зв’язки та отримав забій хребта. Чоловікові надали медичну допомогу та відпустили додому. Натомість вся сім’я після нападу перебуває у стресовому стані. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників, які скоїли розбій.

Відомості за фактом розбою, поєднаним із проникненням, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне