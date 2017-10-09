На Вінниччині відкрили пам’ятник поету Володимиру Забаштанському

5 жовтня у Браїлові Жмеринського району відбулися урочистості з нагоди відзначення 77-ої річниці від дня народження Володимир Забаштанського. З цієї нагоди у селищі провели літературно-мистецьке свято «Поетична осінь Володимира Забаштанського» та відкрили на подвір’ї музею поета-земляка відкрили погруддя на нього честь. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Вінницької обласної спілки письменників України Михайло Каменю.

«Під час свята «Поетична осінь Володимира Забаштанського» на подвір’ї музею видатного поета було відкрито його погруддя, виконане вінницьким скульптором Анатолієм Бурдейним. Вперше було вручено літературну премію імені Забаштанського (яку заснувала 2017 році Браїлівська селищна рада). Її першими лауреатами стали письменники Василь Кобець та Степан Литвин», – пише Михайло Каменюк.

Письменник додав, що незабаром до музеїв, якими пишається Браїлів, долучиться ще один оригінальний – музей Каменя. Експонатами його забезпечать Браїлівські камінні кар’єри, які славляться своїм гранітом.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором