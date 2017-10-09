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Пантелеймон Куліш, український письменник

На виборах президента ПАРЄ призначений другий тур

9 жовтня, 2017 - 18:05
Фото Reuters

Перший тур виборів президента ПАРЄ не виявив переможця.

Про це повідомив на засіданні головуючий Роджер Гейл, передає "ЄП".

Бюлетені для голосування взяли 212 депутатів, 126 з них підтримали голову делегації Кіпру Стеллу Кіріакідіс. 84 депутатів проголосували за литовського депутата Емануеліса Зінгериса,  2 бюлетені визнані недійсними.

За правилами асамблеї, для оголошення переможця в першому турі він має набрати щонайменше 152 голоси. Призначений другий тур. В разі, якщо він також не виявить переможця, буде оголошений третій тур з обранням переможця простою більшістю голосів.

Таким чином, парламентарка з Кіпру має високі шанси бути обраною на посаду президента асамблеї.

Джерело: Європейська правда
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