НАТО ухвалило резолюцію, яка дозволить Україні почати підготовку до вступу в Альянс, - нардеп

Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію "Зміцнення стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні" з урахуванням поправки української делегації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації у НАТО народний депутат України від "БПП" Ірина Фріз.

"На пленарному засіданні Парламентської ассамблеї НАТО в Бухаресті прийнято резолюцію "Зміцнення стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні» з урахуванням поправки української делегації", - пише вона.

Так, ця поправка передбачає продовження обговорення з Україною та Грузією питання чорноморської безпеки, а також подальшого посилення співпраці в рамках діяльноті НАТО та реалізації політичного рішення щодо наступних кроків до імплементації рішення Бухарестського саміту 2008 року.

Тоді питання надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства було відкладено, але підтверджено, що в довгостроковій перспективі країни зможуть стати членами Альянсу.

"Резолюція ПА НАТО де-юре створює підстави для того, щоб ми приступили до обрання алгоритму щодо підготовки набуття членства в НАТО", - пише Фріз.