НАТО укріплюватиме східний фланг через агресію Росії

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Бухаресті заявив, що Альянс стурбований агресивністю РФ і укріплюватиме свій східний фланг.

Про це повідомляє Укрінформ.

"НАТО не є загрозою для Росії, але в Альянсі стурбовані її агресивністю. Ми будемо дотримуватися політики зміцнення східного флангу НАТО", - заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що створення Європейським Союзом власної оборонної системи може бути здійснене лише за допомогою Альянсу.

"НАТО давно наполягало на створенні Європейським Союзом власної системи безпеки, і ми вітаємо цю ініціативу. Проте створення цієї системи не може бути здійснене поза партнерством з Альянсом", - зазначив він. Столтенберг підкреслив також особливу значущість збільшення державами-членами НАТО оборонного бюджету.