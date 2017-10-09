НАТО збільшить присутність військ у Чорному морі

У НАТО оголосили про намір запустити багатонаціональні сили, щоб протистояти Росії вздовж її східного флангу та стримувати зростаючу присутність РФ в Чорному морі після анексії Криму, передає УНН.

Спочатку сили, що мають у складі війська з 10 країн-членів НАТО, будуть доповнені близько 900 військовослужбовцями США, які вже знаходяться на місці дислокації.

"Наша мета - це мир, а не війна", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс під час засідання Парламентської асамблеї НАТО в Бухаресті.

"Ми не є загрозою для Росії. Але нам потрібен діалог з сильною позицією оборони та протистояння", - додав він.

Повідомляється, що крім Румунії, найбільшим постачальником військової сили є Польща. Також Болгарія, Італія та Португалія регулярно направлятимуть свої сили на військові навчання до Крайова, і, як очікується, також буде сприяти Німеччина.

На додаток до існуючих військово-морських патрулів НАТО у Чорному морі, збільшаться візити союзників до портів Румунії та Болгарії для навчання та вправ.

Нагадаємо, що нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності.