9 жовтня, 2017 - 13:21
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з економіки за 2017 рік.
Згідно з повідомленням комітету, лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американський вчений Річард Талер "за його грунтовний внесок в дослідження економічної поведінки".
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 жовтня 2017 р.
Джерело: День