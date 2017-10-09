Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся. Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з вас буде громада шановна і вже на таку громаду ніхто своєї лапи не положить.
Пантелеймон Куліш, український письменник

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з економіки

9 жовтня, 2017 - 13:21
Фото: 112-Україна

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з економіки за 2017 рік.

Згідно з повідомленням комітету, лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американський вчений Річард Талер "за його грунтовний внесок в дослідження економічної поведінки".

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...