Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з економіки за 2017 рік.

Згідно з повідомленням комітету, лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американський вчений Річард Талер "за його грунтовний внесок в дослідження економічної поведінки".

