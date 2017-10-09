Нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності, - генсек

Багатонаціональна бригада НАТО, створена на території Румунії, досягла оперативної готовності.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на парламентській асамблеї НАТО, яка відбувається у Бухаресті, повідомляє сайт Альянсу.

"Я хочу подякувати Румунії за розміщення бригади. Наше розгортання є прямим відгуком на агресивні дії Росії в Україні. Дії НАТО оборонні, пропорційні та цілком відповідають нашим міжнародним зобов'язанням", - сказав Столтенберг.

До складу бригади входитимуть військовослужбовці 10 держав-членів НАТО, проте переважатимуть серед них румунські військові. Загалом у бригаді служитимуть від 3 до 4 тисяч військових на ротаційній основі.

Генсек НАТО також відзначив збільшення присутності союзників у чорноморському регіоні.

"Винищувачі союзників продовжують патрулювати небо над Румунією та Болгарією в рамках нашої місії повітряної поліції. Канадські льотчики літають разом з румунськими, а італійські пілоти працюють зі своїми болгарськими колегами", - сказав він.