Папа Римський щодня запалює свічку за мир в Україні

Папа Римський Франциск щодня запалює свічку за мир в Україні і молиться за припинення військових дій на Донбасі.

Про це він сказав на зустрічі з предстоятелями східних католицьких церков, у якій узяв участь предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав, повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Перед іконою, котру ви мені колись подарували в Аргентині, я щоденно запалюю свічку за мир в Україні і молюся за припинення війни», - сказав понтифік.

У свою чергу блаженніший Святослав подякував Папі за підтримку українського народу та поновив запрошення відвітати Україну.

«Я хочу подякувати вам, Ваша святосте, за підтримку та допомогу Україні. Нас відвідали два ваші посланці: спочатку кардинал П’єтро Паролін, держсекретар Ватикану, а цього року – кардинал Леонардо Сандрі, префект Конгрегації Східних Церков. Тепер, святіший отче, діти очікують візиту свого батька», - сказав предстоятель УГКЦ.

Він також висловив переконання, що візит понтифіка як посланця миру «може зупинити війну».

Зустріч предстоятелів східних католицьких церков із святішим отцем відбулась у межах пленарної асамблеї Конгрегації Східних Церков, що проходить у Ватикані з 9 по 12 жовтня.