Переговори про створення коаліції у Німеччині розпочнуться 18 жовтня

Переговори про створення коаліції у німецькому Бундестазі офіційно розпочнуться наступного тижня, 18 жовтня.

Про це у понеділок на прес-конференції заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Frankfurter Allgemaine Zeitung.

У цей день представники Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) повинні провести окремі переговори з "Зеленими" та Вільною демократичною партією.

Наступного дня, 19 жовтня, "Зелені" та Вільні демократи хочуть провести окрему зустріч. 20 жовтня вперше відбудуться переговори між усім чотирма сторонами.

Раніше ХДС та ХСС досягли домовленості щодо міграційної політики. Меркель назвала переговори щодо надання притулку мігрантам "класичним компромісом". Це була "дуже хороша основа", щоб перейти до переговорів з Вільними демократами та "Зеленими" про формування урядової коаліції, зазначила німецька канцлерка.