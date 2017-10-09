Порошенко: Проведення сесії ПА НАТО в Україні - потужний сигнал підтримки

Президент Петро Порошенко назвав проведення в Україні у 2020 році Парламентської асамблеї НАТО потужним сигналом підтримки країни з боку членів Альянсу. Про це президент написав на сторінці у Facebook.

"Навесні 2020 року Україна буде приймати Парламентську Асамблею НАТО. Для нас це дуже потужний сигнал солідарності й підтримки в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність від країн Альянсу", - вважає президент.

Про проведення такого заходу в Україні стало відомо напередодні.

Парламентська асамблея НАТО - міжпарламентська організація країн-членів НАТО. Асамблея збирається двічі на рік, в її роботі беруть участь законодавці, делеговані національними парламентами за партійними квотами, пропорційними представництву партій у парламентах.