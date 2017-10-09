Прем'єр Іспанії запевняє: Жодного розділу країни не буде

Влада Мадриду впевнена, що Іспанію не буде розділено після референдуму щодо незалежності Каталонії.

Про це в інтерв'ю виданню Die Welt заявив прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, пише Еspreso.tv.

Він відповів на запитання стосовно того, чи існує ризик того, що Іспанію буде розділено через референдум за незалежність Каталоії.

"Абсолютно немає. Іспанія не буде розділена і національну єдність буде збережено. Ми зробимо все, що дозволено законодавством, аби забезпечити це", - наголосив Рахой.