Столичне метро через матч збірних України та Хорватії сьогодні працюватиме на годину довше

Київський метрополітен сьогодні продовжить роботу на годину через проведення відбіркового матчу ЧС-2018 між національними збірними України та Хорватії. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

"Крім того, 9 жовтня з 20:45 до 21:45 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" на вихід, а "Площа Льва Толстого" на вхід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід з цих станцій", - йдеться в повідомленні.