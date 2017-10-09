Українська та турецька делегації під час переговорів 9 жовтня ретельно обговорили взаємодію у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає "112 Україна".

"Лише за 6 місяців поточного року товарообіг між Україною і Туреччиною зріс майже на 20%. Значно підвищився рівень турецьких інвестицій в економіку України. Туреччина увійшла у топ-5 торгівельних партнерів України і в топ-10 іноземних інвесторів в Україні", – повідомив президент.

За його словами, стратегічне партнерство між країнами поступово зміцнюється

"І довгоочікувана двостороння угода про захист інвестицій і зміни, які були внесені в нашу угоду про уникнення від подвійного оподаткування, нададуть додаткового поштовху двосторонній взаємодії. Важливо відзначити, що стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною це не абстракція, вона має потужну практичну складову, яка поступово зміцнюється", – сказав Порошенко.

Він також констатував поглиблення співпраці в оборонній, оборонно-промисловій, авіакосмічній сферах.

"Сьогоднішні наші домовленості будуть безумовно сприяти підвищенню і нарощуванню масштабів співпраці на зазначених напрямках", – підкреслив глава української держави.

Нагадаємо, що Україна розраховує на залучення Туреччини до процесу деокупації Криму.