У Брюсселі стартує п'ятий раунд переговорів щодо Brexit

Велика Британія і ЄС розпочинають п’ятий раунд переговорів щодо Brexit – останню зустріч перед самітом ЄС 19 жовтня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AFP.

П’ятий раунд переговорів має критичне значення, оскільки після нього на саміті ЄС 19 жовтня лідери ЄС мають вирішити, чи переходити до торгової частини переговорів.

Прогнози щодо п’ятого раунду, однак, є невтішними. Президент Єврокомісії жан-Клод Юнкер раніше попередив, що потрібне буде диво для досягнення прогресу в переговорах і отримання позитивного висновку на саміті.

Брюссель також занепокоєний кризою лідерства у Британії після того як у Консервативній партії стали лунати заклики до відставки прем’єрки Терези Мей.

У понеділок, як очікується, Мей виступить перед парламентарями , де скаже про очікування "лідерства і гнучкості" від 27 держав ЄС.

"Ми очікуємо переходу на наступний етап, а м’яч на їхньому полі. Але я налаштована оптимістично і ми отримаємо позитивну відповідь" - заявить Мей у парламенті.

Досі каменем спотикання на переговорах щодо виходу Британії з ЄС були питання "рахунку за розлучення", який Лондон має сплатити Брюсселю, права громадян ЄС, що живуть у Британії і доля Північної Ірландії.

Попередній раунд переговорів, як повідомлялося, завершився без істотного прориву.

Нагадаємо, Європарламент минулого тижня ухвалив резолюцію, в якій йдеться про те, що в перших чотирьох раундах переговорів між Євросоюзом та Великою Британією прогрес щодо пріоритетів ЄС був недостатнім.