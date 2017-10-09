У Луцьку надрукували листівки "Слава воїнам АТО", намальовані донькою загиблого героя

Вийшли з друку перші листівки з серії «Слава воїнам АТО», які мають назву «Я пишаюся тобою».

В основну поштівок лягли малюнки доньки атовця Крістіни Смірнової, пише ВолиньPost.

«Вчора Крістині виповнилося 20 років і вона дуже полюбляє творити. До свого ювілею дівчина змогла видати свою першу повноцінну поштівку для підтримки бойового духу наших захисників і подяки усім людям доброї волі!» – зазначають учасники волонтерського руху «Меценати для солдата».

Вже навіть встигла підписати кілька примірників воїнам 14 окремої механізованої бригади до Дня Захисника України та подарувати з власним підписом свій доробок на зустрічі з сім’ями Небесного Легіону у Луцьку!».

Крістіні до вподоби малювати кольоровими олівцями. Починала малювати спочатку свою сім’ю, потім багато портретів дарувала друзям.

Її тато – старшина роти в 51-шій механізованій бригаді Сергій Смірнов загинув 29 серпня 2014 року у боях під Іловайськом, під час виходу з оточення у так званому «зеленому коридорі.

Рисунок для Кріс – це своєрідна медитація, це допомагає їй заспокоїтися, відсторонитися від навколишнього світу і жити по-іншому, жити у світі творчості і нескінченної краси. Це засіб своєрідної розрядки, можливість передати свої емоції і не думати про втрату тата.