У Львові нагородили переможців конкурсу "Репортери надії в України"

В Українському католицькому університеті відбулися святкові урочистості з нагоди вручення нагород переможцям п’ятого Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні».

Цьогоріч журналістські роботи оцінювали з таких тематичних напрямків: «Суспільство», «Економіка», «Культура» та «Релігія». Загалом, у конкурсі взяло участь понад 400 журналістських робіт із усіх куточків України. Особисто від журналістів надійшло понад 250 робіт. Окрім того, студенти Магістерської програми екуменічних наук впродовж року здійснювали моніторинг українських ЗМІ і власноруч відібрали ще близько 150 робіт.

Кожен конкурсний матеріал було оцінено тричі. Таким чином, було відібрано: у номінації «Суспільство» – 13 робіт; – «Культура» – 10 робіт; – «Релігія» – 8 робіт; – «Економіка» – 6 робіт.

Отож, третє місце у номінації «Релігія» отримала Кондратюк Ірина за матеріал «Святий Яцек – апостол слов’ян» (Центр Святого Домініка). Друге місце у номінації «Релігія» посіла Калениченко Тетяна з матеріалом «Ковчег» для дітей надії» (Релiгiйно-інформаційна служба України). Перше місце у номінації «Релігія» отримав Проект «Крим Реалії», автори Наумлюк Антон, Чак Євген, Юрченко Станіслав, Ожешко Естер з матеріалом «Крим. Молитва за свободу» (радіо «Свобода»). Переможців нагородили сертифікатом у сумі 3000 грн. та відзнакою кращого репортера надії.

Щодо номінації «Культура», то третє місце отримала Веснянка Ольга «Як боротись з ксенофобними листівками» (спільна робота Громадського та радіо «Чірікло»). Друге місце отримала Вишницька Альона за матеріал «Коло млина: як сільський магазин на Полтавщині стає бібліотекою». Перше місце у номінації «Культура» посів документальний фільм «Христина. Кримське соло» (радіо «Свобода») (керівник проекту Притула Володимир). Переможця нагородили сертифікатом у сумі 3000 грн. та відзнакою кращого репортера надії.

«В Україні загалом конкурсів, які би визначали рівень якості журналістських матеріалів, вистачає. Але цей конкурс, насправді, багато в чому особливий. Мені дуже приємно брати участь в оцінці робіт, тому що за положенням конкурсу і роботами було відразу зрозуміло, що завдання стоїть не просто зобразити ту чи іншу проблему, але і знайти, чи є шлях моделювання вирішення цієї проблеми. Тому «Репортери надії» в цьому плані мені особисто дуже імпонують, – зазначив член журі Вадим Лубчак, редактор відділу веб-редакції та новітніх медіа газети «День».

У номінації «Суспільство» третє місце посіла Толстякова Кіра «Цикл сюжетів “Війна на дорогах” «Вікна» (телеканал «СТБ»). Друге місце отримав Литвиненко Дмитро «Цикл сюжетів PROсвіта» (Телеканал «СТБ»). Перше місце у номінації «Суспільство» V Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні» на кращу статтю, репортаж або програму, яка порушує важливі проблеми сучасного суспільства і показує шляхи їх вирішення, посіла Вовк Ірина «Особливий погляд. Поховайте нас з іменами» (Телеканал «ЗІК»).

«Для мене цей конкурс і оцінювання робіт – це є дещо не просто особисте і не просто особливе, а навіть трошки інтимне. Бо, оцінюючи роботи, після деяких з них я просто півдня міг «прокручувати ці історії», репортажі, життя в голові. І це, напевне, те, що допомагає нам всім не зневірюватись в людстві і вірити. Такі ініціативи – місцеві, регіональні, загальноукраїнські – які подані і описані в роботах, допоможуть хоч на трохи покращити життя і наше суспільство», – привітав учасників член журі Алім Алієв, громадський діяч, журналіст і політолог, співзасновник громадської організації Крим SOS та Культурного центру «Кримський дім у Львові».

Третє місце у номінації «Економіка» отримала Юлія Усенко «Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії» («Дзеркало тижня»). Друге місце у номінації «Економіка» посіла Височанська Оксана з сюжетом «У пошуках Європи. Секрети німецьких доріг» (Телеканал «ZIK»). І першим місцем у номінації «Економіка» V Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні» на кращу статтю, репортаж або програму, яка порушує важливі проблеми сучасного суспільства і показує шляхи їх вирішення, нагородили Литвиненка Дмитра за матеріал «Хатка, яку загубив собі ЖЕК» (телеканал «СТБ»).

Відзначимо, що організатором цього проекту є Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. У конкурсі активну участь взяли студенти Магістерської програми екуменічних наук, яка надає якісну вищу освіту, поєднує у собі найкращі здобутки сучасних гуманітарних наук із скарбами богослов’я та духовності, з метою налагодження міжрелігійного міжконфесійного діалогу.

Нагадаємо, що вперше конкурс відбувся у 2009 році. У ньому взяло участь 714 робіт у трьох категоріях: телебачення, радіо та публікації в пресі або в Інтернеті з усіх областей України та АР Крим. Другий конкурс «Репортери надії в Україні» відбувся у 2011 році. І у ньому взяло участь вже 800 робіт з усіх куточків України.

Усього на 5 конкурсів надійшло більше 3300 робіт. До фіналу допущено 193 роботи, які відзначено дипломами. По два та більше дипломів конкурсу отримало 26 журналістів. Найбільше дипломів у журналістів столиці (76), Львова (54), Одеси (13). Призами відзначено – 44 роботи (за чотири конкурси).