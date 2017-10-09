У Львові назвали лауреатів премії ім. Степана Бандери

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що лауреатами обласної премії ім. Степана Бандери за 2017 рік стали Ігор Калинець (у номінації «Громадська діяльність»), Михайло Романюк («Науково-навчальна національна державотворча діяльність») та Ігор Загребельний («Політична діяльність»). Відповідне рішення ухвалило конкурсне журі.

Ігор Калинець – поет і прозаїк, один із чільних представників так званої пізньошістдесятницької генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, в'язень брежнєвських таборів, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Почесний доктор Львівського університету ім. Івана Франка.

Михайло Романюк – історик, дослідник ОУН та УПА, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАК України, кандидат історичних наук. Сфера наукових зацікавлень – історія українського визвольного руху середини ХХ ст., зокрема, його перебіг на Львівщині. Автор близько 100 наукових й науково-популярних публікацій.

Ігор Загребельний – філософ, публіцист, дослідник ідеологічної спадщини українського націоналізму. Написав кілька книжок. Одна з останніх – «Апостольство меча. Християнство і застосування сили», де автор руйнує численні стереотипи щодо християнського ставлення до питань війни, революції та інших випадків застосування сили, аналізує витоки псевдохристиянського пацифізму, розкриває тему християнського підходу до права на володіння зброєю.

За словами заступника голови ЛОР Андрія Білоуса, лауреати отримають грошову винагороду з обласного бюджету – 20 000 гривень кожен. Щодо церемонії нагородження, то вона відбудеться 14 жовтня – під час урочистостей з нагоди Дня захисника України. «Ці люди варті того, аби їх гідно вшанувати та привітати в урочистій атмосфері», – зазначив Андрій Білоус.

Нагадаємо, що ініціатором заснування премії 2012 року стала Львівська обласна рада. Відтоді премію присуджують у трьох номінаціях – «Політична діяльність», «Науково-навчальна національна державотворча діяльність» та «Громадська діяльність».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів