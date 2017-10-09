НАТО надасть Україні допомогу в галузі стратегічних комунікацій

Проект резолюції "Протистояти використанню інформації, як зброї" комітету Парламентської асамблеї НАТО передбачає розширення допомоги Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від БПП Ірина Фріз.

Вона зауважила, що відповідний проект було ухвалено під час засідання Постійного комітету цивільного виміру безпеки ПА НАТО в Бухаресті.

Зокрема, в її декларативній частині загрози в інформаційній сфері з боку Росії стоять поруч з загрозами з боку "Ісламської Держави".

У документі йдеться про те, що країни-члени НАТО мають розробити та створити спеціальні підрозділи у взаємодії з приватними медіакомпаніями з метою постійного моніторингу щодо появи фейкових новин, ворожої пропаганди та протидії ним за допомогою фактів.

Резолюція також закликає збільшити фінансування інституцій Альянсу та спільних установ в інформаційній сфері та забезпечити обмін досвідом щодо захисту виборчих кампаній, політичних партій та виборчих комісій від кібератак.

"Документ передбачає розширення допомоги країнам-партнерам, зокрема, Грузії, Молдові та Україні в сфері стратегічних комунікацій", - наголосила Фріз.

Вона висловила впевненість у тому, що цю резолюцію завтра ухвалять під час сесії ПА НАТО.