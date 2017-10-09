У Нідерландах сформували урядову коаліцію після 208 днів переговорів

Лідери чотирьох політичних партій Нідерландів після 208 днів переговорів досягли угоди щодо нового коаліційного уряду.

Про це повідомляє NOS.

Коаліцію створять пробізнесова партія VVD прем'єр-міністра Марка Рютте, прогресивна D66, а також дві християнські партії - CDA та більш консервативний Християнський союз.

Рютте після зустрічі з партнерами по коаліції відмовився від коментарів, просто сказавши, що він "дуже щасливий".

Нова коаліція має лише 76 депутатів зі 150 у нижній палаті парламенту, що дає їй дуже нестійку більшість.

На чолі уряду залишиться Рютте, невдовзі мають оголосити новий склад міністрів та державних секретарів. Очікується, що новий уряд буде сформований до 23 жовтня.

Переговори почалися ще в березні після парламентських виборів. Офіційне оголошення про створення коаліції відбудеться у вівторок після формального голосування у парламенті.

Це другі найдовші переговори в сучасній історії Нідерландів. Переговори про формування коаліційного уряду 1977-1981 років теж тривали 208 днів.