У Стокгольмському суді починаються слухання щодо спору "Нафтогазу" і "Газпрому"

У Стокгольмському арбітражі 9 жовтня починаються слухання щодо спору "Нафтогазу" і "Газпрому".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"За годину починаються слухання в Стокгольмському арбітражі. Оскільки "Нафтогаз" і "Газпром" не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення (Separate Award), прийнятого арбітражним судом у червні цього року, тепер суд повинен розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення" , - написав він.

Вітренко нагадав, що в своєму окремому рішенні арбітраж повністю і остаточно відмовив "Газпрому" в задоволенні позовних вимог з оплати "Нафтогазом" сум, нарахованих "Газпромом" відповідно до положення контракту "бери або плати"; визначив принцип, згідно з яким це положення повинно бути змінено у майбутньому.

Також суд визнав право "Нафтогазу" на перегляд контрактної ціни і приведення її до рівня цін на європейському ринку (певному хабі) з квітня 2014 року, а також отримання від "Газпрому" компенсації за переплату.

"Зараз встановлено граничний термін винесення рішень арбітражу як за контрактом на купівлю-продаж газу, так і за контрактом на транзит газу - кінець листопада цього року. За контрактом на транзит газу ми зокрема вимагаємо привести контракт у відповідність з європейським і українським енергетичним законодавством, переглянути (в тому числі ретроспективно) тариф відповідно до європейських умов тарифоутворення, а також виплатити нам компенсацію за недоотримані доходи від транзиту", - повідомив Вітренко.

"Мова йде про компенсацію від декількох мільярдів доларів до суми, значно вищої 10 млрд доларів (кожен день сума збільшується на недоотримані доходи за цей період)", - резюмував він.