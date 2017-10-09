У Сумах можна побачити унікальну виставку глиняних скульптур

У конгрес-центрі Сумського державного університету проходить неординарна виставка скульптур із глини відомого митця Леонтія Костура. Талановитий художник і скульптор, він сам випрацював свій неповторний стиль, який давно стали називати «костуризмом». Сам автор теж називає свої роботи «костуризмами», для нього це не просто мистецтво, а ціла філософія, онтологічний досвід, втілений у глині.

На виставці представлено 19 нових скульптур, які досі не експонувалися. Як пояснив Леонтій Костур, він прагнув показати «перетворення глини на Слово». Насправді, це зашифроване послання, глиняні метафори, розгадувати глибинні пласти розуміння яких можна безкінечно.

Тут сакральні тварини «зростаються» з людиною, а людина – зі знаряддями праці. Колесо від воза явно нагадує «колесо сансари», і взагалі деякі експонати мають такий вигляд, ніби їх щойно викопали з прадавнього кургану. Сюжетні композиції Леонтія Костура викликають у поціновувачів його мистецтва споріднені емоції та асоціації, налаштовуючи на філософське сприйняття навколишнього світу.

Більшість відвідувачів сходяться на тому, що це виставка світового рівня, сучасний арт, хоча автору вже за 70.

«Чи усвідомлює автор, що у його скульптурних доробках фактично вся пракультура Київської Русі - України, і навіть трипільської культури, 3-7 тисяч років до нашої ери? Фактично, це шедеври!» - висловив своє захоплення доктор архітектури, професор Сумського Національного аграрного університету Іван Височин.

Леонтій Костур – учасник всеукраїнських виставок, його роботи є у Путивльському, Харківському, Сумському художніх музеях, а також у Національному заповіднику «Софія Київська» та приватних колекціях.

Виставка глиняних скульптур триватиме до 15 жовтня включно.

Алла Акіменко, Суми. Фото авторки.