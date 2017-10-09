У Вінниці розпочинається польський кінотиждень

У рамках традиційного фестивалю «Дні польського кіно в Україні» вінничанам покажуть сім повнометражних польських фільмів останніх двох років, які вже здобули нагороди на престижних міжнародних конкурсах. Польський кінотиждень відривається сьогодні і триватиме до 14 жовтня. Через те, що муніципальний кінотеатр «Родина» на ремонті, польські кінострічки транслюватимуться в училищі культури імені Леонтовича та в кінозалі КП «Вінницякіно». Початок усіх сеансів о 19 годині. Вартість квитка для дорослих складає 30 гривень, а для студентів – 15 гривень.

«Попри те, що міський кінотеатр ремонтують, ми дуже раді, що вінницький глядач все-таки отримає можливість подивитися польське кіно. Усі фільми цікаві, вони показують сучасну Польщу і, напевно, тому вже здобули визнання глядачів та світової кінокритики, – розповідає віце-консул Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Войчєх Мрозовскі. – Польський кінотиждень відкриється кінорозповіддю про появу книги «Мистецтво кохання» Міхаліни Віслоцької. Також буде представлено біографічну драму присвячена видатній жінці – науковцю Марії Склодовській-Кюрі, романтичну комедію Міті Окорна «Планета самотніх», ліричну історію української емігрантки «Новий світ» і трилер Марціна Кошалки «Червоний павук». Здивує глядачів дебютний повнометражний художній фільм Яна Матушинського «Остання сім’я», який торік здобув гран-прі фестивалю «Молодість».

За словами віце-консула, фільми допустимі для показу, входять до категорії «12+» та «16+» і мають жанрове різноманіття – драма, мелодрама, психологія, комедія, трейлер тощо. Кінострічки, представлені на фестивалі польського кіно, будуть особливо цікаві для представників польської діаспори, а також для вінничан, які вивчають польську мову.

Окрім Вінниці, Дні польського кіно цього року пройдуть у Києві, Одесі, Харкові, Маріуполі та Луцьку.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано консульством