У Вінниці зібралися лялькарі з п’яти країн світу

17 театральних колективів з Литви, Молдови, Польщі, Румунії та України представлять своє мистецтво під час Х міжнародного фестивалю «Подільська лялька», який упродовж п’яти днів, з 9 по 13 жовтня, триватиме у місті над Бугом. Лялькові театри змагатимуться за призові місця (гран-прі, 1, 2, 3 місце), а також перемогу в семи номінаціях: «За кращу режисуру», «За кращу сценографію», «За кращу ляльку», «За кращий експериментальну виставу», «За кращу музику до вистави», «За кращу чоловічу роль» та «За кращу жіночу роль». Фестивальні вистави проходитимуть у трьох локаціях – Вінницькому обласному українському академічному музично-драматичному театрі імені Садовського, палаці мистецтв «Зоря» та Вінницькому академічному обласному театрі ляльок.

«Міжнародний фестиваль «Подільська лялька» має давню історію. Він був започаткований ще у 1999 році, проводиться кожні два роки, ставши одним із найкращих культурно-мистецьких проектів, які відбуваються на Вінниччині, – каже директор Вінницького академічного обласного театру ляльок Михайло Байдюк. – Цього року ми проводимо ювілейний, вже десятий фестиваль, у якому беруть участь 17 театральних колективів з 5 країн світу, десять із них представляють вітчизняне театральне мистецтво. Одразу після урочистого відкриття починаються вистави, які беруть участь у конкурсній програмі. На глядача чекають цікаві відкриття нових імен і нових трендів, адже фестивальні вистави – це завжди новаторство і виклик».

Сьогодні, першого фестивального дня, свої вистави презентують українські театри. Так, Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського покаже казковий мюзикл українською мовою «Попелюшка». Вінницький академічний обласний театр ляльок презентує легенду про кохання «Рибалчина Русалонька» Василя Королів-Старого, прем’єра якої відбулася у вересні 2016 року. А коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. Озаркевича порадує глядачів казкою українською мовою «Дерев’яне диво».

Уперше у фестивалі братимуть участь театр анімації для дорослих з ростовими ляльками з Румунії, а також театри з Польщі – Королівський театр маріонеток Музею-палацу короля Яна III в Вілянові та Театр ляльок «Сцена Ельфів».

У рамках фестивалю також проводитимуться майстер-класи, творчі зустрічі та благодійні акції. Учасникам фесту запропонують екскурсії містом і перегляд програми світло-музичного фонтану. А завершиться святкування церемонією нагородження переможців фестивалю театральним капусником з нагоди відзначення 80-річчя Вінницького обласного театру ляльок.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором