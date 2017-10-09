Україна розраховує на залучення Туреччини до процесу деокупації Криму

Україна розраховує, що Туреччина увійде до міжнародної групи із деокупації Криму.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Брифінг транслював телеканал "112 Україна".

"На жаль, незважаючи на усі мирні ініціативи, зусилля, в тому числі у рамках нормандського формату, агресія РФ проти України продовжується, як і окупація українського Криму. Разом з президентом Ердоганом ми зазначили неприпустимість ситуації у сфері прав людини у Криму, яка постійно погіршується через репресивні дії окупаційної влади. Обшуки та арешти, утиски і переслідування, залякування та витіснення усіх, хто не згоден з окупацією чи політикою загарбників стали буденністю, на жаль, в окупованому Криму", – зазначив він.

За словами Порошенка, об’єктами особливих утисків з боку окупаційної влади стали на півострові кримськотатарська громада та представники Меджлісу кримськотатарського народу.

"Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, Микола Семена – список жертв політичних репресій увесь час поповнюється", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна і Туреччина домовилися і надалі координувати дії у захисті прав і свобод громадян України у рамках міжнародних механізмів, в тому числі і моніторингових.

"Ми також розраховуємо на залучення Туреччини до Міжнародної групи друзів із деокупації Криму, ідею про формування якої я озвучив з трибуни ООН у Нью-Йорку", – зазначив він.

"Під час наших перемовин я також наголосив, що спроба РФ легалізувати окупацію у той чи інший спосіб приречена на провал. Адже усі у світі розуміють, що міжнародне право на те і є міжнародне право, щоб його поважали", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що Україна і Британія скасували подвійне оподаткування.