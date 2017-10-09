В Україні вирішили ввести систему відстеження працевлаштування випускників ВНЗ

Україна планує створити систему відстеження працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки.

"Україна планує створити систему відстеження працевлаштування випускників, яка допомагає простежити траєкторію випускника кожного вузу після здобуття нею вищої освіти. Така система вже функціонує в Польщі. Сторони раніше домовилися про співпрацю в цьому проекті, і зараз МОН зацікавлене інтенсифікувати його", - йдеться в повідомлені.

Також наголошується, що зараз на фінальному етапі знаходиться розробка нової угоди про співпрацю в галузі вищої освіти між Міністерством освіти України і Міністерством науки і вищої освіти Польщі, яку планується підписати до кінця 2017 року.