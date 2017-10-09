В уряді заявили, що Україна повністю готова до опалювального сезону

Україна повністю готова до опалювального сезону 2017-2018 років.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає УНІАН.

"Сьогодні Україна на 100% технічно готова - це в першу чергу соціальні об'єкти, житловий сектор і найголовніше - котельні", - сказав міністр.

Також він нагадав, що місцеві органи влади повинні прийняти рішення про подачу тепла, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче +8 градусів.

"Для нас сьогодні важливо, щоб опалювальний сезон розпочався не 15 жовтня, а спостерігався температурний режим. Там, де буде більше трьох діб температура менше 8 градусів, опалення повинно бути запущено. Якщо на соціальних об'єктах внутрішня температура приміщень буде менше 16 градусів, також має бути включено опалення", - наголосив міністр.

Зазначається, що відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону лежить повністю на місцевих органах влади.