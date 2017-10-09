Відсьогодні в Києві почнуть опалювальний сезон

У Києві відсьогодні починається опалювальний сезон. Перш за все опалення ввімкнуть в об’єктах соціальної сфери – садочках, школах та лікарнях. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає УНН.

"З сьогоднішнього дня в Києві починається опалювальний сезон. Ми маємо розпорядження №1235 від 6.10.2017 року про те, що з 9 жовтня в Києві починається опалювальний сезон", - зазначив Пантелєєв.

Він зазначив, що опалювальний сезон починається із запуску опалення в школах, садочках, в інших закладах соціальної сфери.

"Відповідно, на ці роботи необхідно буде 4-5 дні для того, щоб підключити всі такі об’єкти, після того будемо планувати підключення житлових будинків, але підключення житлових будинків, згідно з чинним законодавством, відбувається після того, як середньодобова температура протягом трьох діб поспіль менше, ніж 8 градусів за Цельсієм", - зазначив заступник голови КМДА.