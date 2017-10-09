Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наголосив на важливості єдності Іспанії та очікує на віднайдення рішення довкола каталонської кризи.

Про це ідеться у заяві речника генсека за підсумками його зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастісом.

"Генеральний секретар наголосив на важливості єдності Іспанії. Він підкреслив, що внутрішній діалог повинен ґрунтуватися на верховенстві закону і конституційних принципах. Ягланд привітав рішення Іспанії провести розслідування зіткнень з поліцією в Каталонії", - ідеться у заяві. .

Генеральний секретар висловив надію, що рішення довкола каталонської кризи буде віднайдено.

Нагадаємо, що Меркель заявила про підтримку єдності Іспанії.