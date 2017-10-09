За день бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ

З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО в районі проведення Антитерористичної операції (АТО), двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

Відзначається, що бойовики НВФ активізувалися на маріупольському напрямку, обстрілюючи українські позиції з гранатометів. Українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь.

"Так, найбільш неспокійно було на Приморському напрямку. Тут окупанти вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки. Наші військові накрили ворога вогнем з великокаліберного кулемету. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український боєць. Постраждалого оперативно було госпіталізовано і, на даний момент, стан його здоров’я оцінюється як задовільний. Крім того, під ранок проросійські найманці обстріляли наші позиції з протитанкового гранатомету біля Талаківки", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Авдіївки і Невельського, а на луганському застосували гранатомети недалеко від Новоолександрівки. Всього з початку доби терористи порушили режим припинення вогню шість разів, двоє українських військових отримали поранення.