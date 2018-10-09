Балух призупинив голодування на час етапування до колонії

Український політв'язень Володимир Балух вирішив на час етапування до колонії призупинити голодування, а після прибуття на місце відбування покарання продовжити свій голодний страйк проти російських окупантів і не надівати тюремну робу.

Про це йдеться у зверненні Балуха до українців, яке оприлюднив на прес-конференції у Києві у вівторок, 9 жовтня, архієпископ Сімферопольський та Кримський УПЦ КП Климент, повідомляє Укрінформ.

"Використавши останній шанс, щоб віднайти в каральній систему окупанта бодай шпарину, де б жевріли паростки здорового глузду або натяку на честь, я вирішив припинити режим голодування. Намагатимусь зберегти себе в цьому оксюмороні, але в жодному разі не робитиму це за будь-яку ціну. Честь і гідність мого народу, відстояні на Майдані ціною життів Героїв Небесної сотні, вартують більше, ніж життя окремо взятого мене. Саме тому я не дозволю собі вживати їжу з рук окупанта і вдягнути його тюремну робу", - процитував Балуха архієпископ Климент.

Як зазначається далі у листі українського політв'язня, він розуміє наслідки свого рішення, а тому просить виконати його останню волю - у разі фізичної або психічної смерті не залишати його тіло на окупованій території.

"Місце перебування тіла лишаю обрати своїй родині. Я б волів, щоб це була сільська місцина на березі Дніпра неподалік Києва. З непереборною вірою в щасливу долю України вручаю свою долю Всевишньому", - зазначив Балух.

Архієпископ Климент розповів, що у понеділок, 8 жовтня, бачив Балуха, і той виглядає дуже погано. За словами Климента, Володимир дуже виснажений, колір його обличчя навіть не жовтий, а сірий, шкіра дуже суха.

Він підкреслив, що Балух зробив свій вибір свідомо, і не знає, чим закінчиться цей шлях.

Водночас, за словами архієпископа Климента, захисники не втрачають надії на звільнення політв'язня.

"Сьогодні зранку ми спілкувалися з його адвокатом Дінзе, він сказав, що відразу готуватиме необхідні документи на дострокове звільнення. Сподіваюсь, що ми побачимо Володю в Києві", - резюмував архієпископ Сімферопольський та Кримський УПЦ КП Климент.

Нагадаємо, 3 жовтня підконтрольний Росії Верховний суд Криму переглянув попередній вирок українському політв’язню Володимиру Балуху і ухвалив остаточне рішення - 4 роки і 11 місяців позбавлення волі.

5 липня підконтрольний окупаційній владі Раздольненський районний суд Криму визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.

Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти сфабрикованої щодо нього справи.

Всього в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.