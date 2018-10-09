CБУ розслідує кілька версій надзвичайної події на Чернігівщині

Cлужба безпеки України відпрацьовує версію про можливу диверсію на арсеналі в Ічнянському районі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«У зв'язку з надзвичайною подією поблизу селища Дружба Ічнянського району на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України на місце прибула слідчо-оперативна група Центрального апарату СБУ та керівництво Служби. Здійснюється комплекс невідкладних слідчих (розшукових) дій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема, Служба безпеки України у рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію.

Також у межах порушеного військовою прокуратурою кримінального провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування.

Як повідомлялося, о 03.30 ночі стало відомо про пожежу поблизу селища Дружба Ічнянського району, на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України. З місця події евакуювали близько 12 тис. осіб.

Cтаном на 8 годину 9 жовтня на місці події працює штаб на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим та головою ДСНС України Миколою Чечоткіним.