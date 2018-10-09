Денісова вимагає надати дані стосовно здоров'я Балуха

Український омбудсмен Людмила Денісова вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха, який у вівторок, 9 жовтня повідомив про призупинення голодування.

Про це йдеться на сторінці Денісової у Facebook.

Денісова відзначила, що Балух на 205 дні голодування призупинив свій протест. Також омбудсмен зазначила, що політв'язня перевезуть в РФ для відбування покарання.

"Вимагаю від Тетяни Москалькової невідкладно поінформувати мене про дійсний стан здоров’я Володимира Балуха. Зараз для нього повна відмова від їжі, як і прийом її без належного медичного супроводу, можуть стати фатальними", - заявила вона.