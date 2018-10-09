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Денісова вимагає надати дані стосовно здоров'я Балуха

9 жовтня, 2018 - 21:50
Фото Антона Наумлюка / RFE/RL

Український омбудсмен Людмила Денісова вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха, який у вівторок, 9 жовтня повідомив про призупинення голодування.

Про це йдеться на сторінці Денісової у Facebook.

Денісова відзначила, що  Балух на 205 дні голодування призупинив свій протест. Також омбудсмен зазначила, що політв'язня перевезуть в РФ для відбування покарання.

"Вимагаю від Тетяни Москалькової невідкладно поінформувати мене про дійсний стан здоров’я Володимира Балуха. Зараз для нього повна відмова від їжі, як і прийом її без належного медичного супроводу, можуть стати фатальними", - заявила вона.

Джерело: День

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