У лідера є завдання важливіші, ніж обирати ту чи іншу сторону. Він повинен об'єднати сторони в одне ціле.
Джессі Джексон, американський політичний та громадський діяч, правозахисник, баптистський пастор

ДФС заявила про кібератаки на свої електронні ресурси

9 жовтня, 2018 - 17:25
Фото Reuters

На електронні ресурси Державної фіскальної служби скоєно кібератаку.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"8.10.2018 починаючи з 18 год. 00 хв. на зовнішню віртуальну адресу ІТС "Електронний кабінет" в мережі Інтернет (cabinet.sfs.gov.ua, ІР-адреса 217.76.198.152) та 09.10.2018 починаючи з 09 год. 00 хв. на зовнішню віртуальну адресу ІТС "Офіційний веб-портал ДФС України" (sfs.gov.ua, ІР-адреса 217.76.198.157) була зафіксована велика кількість запитів, що спричинило збільшення навантаження на центральний процесор мережевого екрана (до 100%) та призвело до його нестабільної роботи. Провайдером було ідентифіковано кібератаку на відмову в обслуговуванні (Denial of service attack, DoS attack) та застосовано механізм захисту від атаки", - йдеться у повідомленні.

Зазначене кібер-втручання призвело до недоступності ресурсів ІТС "Електронний кабінет" та ІТС "Офіційний веб-портал ДФС України" деяким користувачам в мережі Інтернет.

Нагадаємо, посол Нідерландів закликала РФ припинити кібератаки.

Джерело: День

Більше новин

У США презентували літак-таксі вертикального зльоту
Microsoft зупинила оновлення Windows 10
Іnstagram і Facebook зможуть обмінюватися даними про місцезнаходження користувачів
Google створила додаток для обходу блокувань
Mazda з 2030 року випускатиме тільки електромобілі та гібриди
У зоні ЧАЕС відкрили сонячну електростанцію

Новини партнерів

Loading...