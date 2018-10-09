ДФС заявила про кібератаки на свої електронні ресурси

На електронні ресурси Державної фіскальної служби скоєно кібератаку.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"8.10.2018 починаючи з 18 год. 00 хв. на зовнішню віртуальну адресу ІТС "Електронний кабінет" в мережі Інтернет (cabinet.sfs.gov.ua, ІР-адреса 217.76.198.152) та 09.10.2018 починаючи з 09 год. 00 хв. на зовнішню віртуальну адресу ІТС "Офіційний веб-портал ДФС України" (sfs.gov.ua, ІР-адреса 217.76.198.157) була зафіксована велика кількість запитів, що спричинило збільшення навантаження на центральний процесор мережевого екрана (до 100%) та призвело до його нестабільної роботи. Провайдером було ідентифіковано кібератаку на відмову в обслуговуванні (Denial of service attack, DoS attack) та застосовано механізм захисту від атаки", - йдеться у повідомленні.

Зазначене кібер-втручання призвело до недоступності ресурсів ІТС "Електронний кабінет" та ІТС "Офіційний веб-портал ДФС України" деяким користувачам в мережі Інтернет.

Нагадаємо, посол Нідерландів закликала РФ припинити кібератаки.