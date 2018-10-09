До 2300 року рівень світового океану може піднятися на 15 метрів, - вчені

Якщо викиди парникових газів в атмосферу будуть так само стабільно високими, то до 2100 року рівень світового океану може піднятися на 2,4 метра і на 15 метрів до 2300. Про дослідження кліматологів з університету Рутгерса пише Eurek Alert.

Згідно з дослідженням для 11 відсотків з 7,6 мільярдів людей, що живуть в районах на висоті менше 33 футів (10 метрів) над рівнем моря, є значний ризик затоплення. Зокрема йдеться про загрозу для прибережного населення, економіки, інфраструктури і екосистем у всьому світі.

Дослідники склали кліматичну модель на основі спостережень за впливом обсягу викидів парникових газів на підвищення рівня світового океану в Атлантік-Сіті, Нью-Джерсі і в Сінгапурі. У разі, якщо обсяг викидів парникових газів в найближчим часом не скоротиться, танення льодів на полюсах призведе до повеней і затоплення цілих міст, попереджають вчені.

Підвищення рівня моря залежить від місця розташування і часу, і вчені розробили ряд методів для реконструкції минулих змін і прогнозування майбутніх. Але, не дивлячись на різні підходи, в найближчі десятиліття з'являється приблизна історія: з 2000 по 2050 рік середній світовий рівень моря, швидше за все, виросте приблизно на 6-10 дюймів, але навряд чи підвищиться більш ніж на 18 дюймів.