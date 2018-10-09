Доба у зоні ООС: 36 ворожих обстрілів, 3 українських військових поранені

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупанти 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 12 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Позиції Об'єднаних сил у районі Кримського, Луганського, Водяного та Лебединського окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Луганського та Травневого. Захисники Широкиного були обстріляні із зенітної установки ЗУ-23-2. По оборонцях Новотошківського, Троїцького, Водяного та Лебединського крім того вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Павлопіль та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає.