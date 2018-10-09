Індонезія закрила доступ у зону руйнування іноземним гуманітарним організаціям

Індонезія у вівторок, 9 жовтня, наказала гуманітарним працівникам з неурядових іноземних організацій, що надають допомогу у ліквідації наслідків землетрусу, залишити райони, що постраждали.

Про це заявили в Національному агентстві з питань стихійного лиха, повідомляє Reuters.

Як зазначається, іноземним НВО було наказано простежити, щоб їх співробітники залишили зону землетрусу.

"Іноземним громадянам, які працюють з іноземними НВО, не дозволяється вести якусь діяльність на порушених ділянках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ООН виділила Індонезії $15 млн на ліквідацію наслідків землетрусів.